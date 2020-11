DOH: COVID test sa mga responder ‘di kailangan

Hindi mandatory ang pagsasagawa ng COVID-19 test para sa mga responder na umaksyon sa bagyong Rolly.

Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, kapag asymptomatic at walang nakasalamuhang COVID-19 carrer ay hindi na isasalang sa testing.

“Nais po namin linawin na hindi kinakailangan sumailalim sa testing ang ating mga responders as long as sila ay asymptomatic at walang history of exposure to a confirmed or probable case as certified by a physician,” ayon kay Duque nitong Lunes.

Nanawagan din ang kalihim sa mga lokal na pamahalaan na ayusin ang pagtingin sa mga lumikas kung ang mga ito ba ay may sintomas ng naturang sakit.

“Magsagawa po ng symptom screening, clinical and exposure assessment of evacuees para matukoy at ma-isolate ang mga suspect at probable cases,” saad pa ni Duque.