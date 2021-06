DOH: COVID sa NCR bumaba, 4 rehiyon tumaas

Inihayag ng Department of Health (DOH) na klasipikado na bilang low risk sa COVID-19 ang National Capital Region (NCR).

Gayunman ay sinabi ni Dr. Alethea De Guzman, OIC-Director of the DOH’s Epidemiology Bureau ng DOH na apat na rehiyon ngayon ang naklasipikang high risk.

Kabilang dito ang Caraga, Western Visayas, Davao Region at Soccsksargen.

“We are now classifying four areas as high risk in terms of their case data and trend. These are Caraga, Regions 6, 11, and 12, all coming from the Visayas and Mindanao region,” ayon kay De Guzman.

“Para sa NCR, siya ay na-classify ngayon natin at low risk dahil nagpa­kita siya ng pagbaba ng kaso by 23 percent in the last two weeks at ang kanyang ADAR (average daily attack rate) ay nasa 5.7 na lamang,” paliwanag ni De Guzman.

Ayon kay De Guzman, ang average daily new COVID-19 cases sa Metro Manila ay 685 mula Hunyo 16-22 mas mababa sa 825 average cases mula Hun­yo 9-15 at 949 cases mula Hunyo 2 -8.

Ito ay matapos na mag-peak ang COVID-19 cases sa Metro Manila noong Marso 29 hanggang Abril 4 sa ave­rage na 5,534 kada araw na bagong katao.

Samantala, sa loob ng nakalipas na dalawang linggo ay tumaas ng 27 porsiyento sa Caraga, 41 porsiyento sa Western Visayas, 53 porsiyento sa Davao Region, and 33 porsiyento saSoccsksargen. (Juliet de Loza-Cudia)