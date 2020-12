DOH: Choir ng simbahan puwedeng magkahawaan sa virus

Nagbabala ang Department of Health (DOH) sa posibilidad na pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng mga miyembro ng choir ng Simbahan.

“Isa ‘yan sa dapat mapag-aralan at mapagsabihan rin of course ang ating mga kaparian at ating mga simbahan that this might be a cause of spreading the virus as well,” ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa ginanap na virtual media forum.

Gayunman, may mga choir naman na sumusunod sa physical distancing at hindi rin magkaharap habang kumakanta.

“They are all facing towards one direction, hindi sila harap-harap. Although I am not saying na hindi posible ang transmission pero mas nagkakaroon ng limit ang pag-transmit ng virus,” ayon kay Vergeire.

Ayon kay Vergeire, maglalabas sila ng advisory sa mga simbahan kaugnay sa mga choir. (Juliet de Loza-Cudia)