DOH: Cebu ligtas sa COVID

Pinawi ng isang health official ang pangamba at agam-agam ng isang research group tungkol sa pagsirit ng COVID-19 cases sa Cebu.

Punto ni Dr. Mary Jean Loreche, spokesperson at chief pathologist ng Department of Health-Central Visayas, nasa `safe level’ pa ang kanilang kapasidad para sa mga ia-admit na pasyente ng coronavirus.

“Ang guidelines naman natin under DOH (Department of Health) na masasabi po natin na ang safe level po… ay dapat 60% ng iyong naka-allocate na [hospital] beds. Tayo po ay nasa 25 percent,” sabi ni Loreche sa isang panayam kahapon.

“Sobrang safe po tayo sa ngayon. But what we’re saying is, although these data are reflective of what’s happening here, we want to ensure also that people would not become complacent. Ibig sabihin, hindi naman dahil marami pa tayong beds sa kanila ay hindi naman din po sila magpapakita ng kanilang pag-iingat,” dagdag niya.

Ginawa ng doktor ang pahayag bilang tugon sa pag-aaral ng OCTA Research team na ang mga kaso ng COVID-19 sa Cebu ay naging `isang seryosong concern.’ (SDC)