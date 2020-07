DOH bumuwelta kay Roque sa pagsirit ng COVID

Sumagot ang Department of Health (DOH) sa pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque na sinisi ang kagawaran sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 patient sa bansa dahil sa hindi aniya malinaw na patakaran para sa home quarantine ng mga asymptomatic at may mild case ng virus.

“Since April 11 mayroon na po tayong inilabas na polisiya galing po dito sa DOH, `yong sinabi po na department memorandum na `yan. Kasunod niyan, na-supplement pa `yan kasi nagkaroon tayo ng joint administrative order with the DILG noong April 15,” wika ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa virtual press briefing.

“Talagang sinabi diyan `yong conditions natin na hindi ka puwedeng mag-home quarantine if these specific conditions were not met,” dagdag niya.

Subalit maaaring nagkaroon aniya ng gap o butas pagdating sa implementasyon nito sa local government level.

“More often than not, makikita natin ang mga polisiya na ibababa may mga different na pagkakaintindi or interpretations at ito ay nangyayari na dati pa,” sabi ni Vergeire.

Huwebes inihayag ni Roque na hindi umano sinabi ng DOH na dapat may sariling kuwarto at banyo ang mga asymptomatic sa COVID-19 para hindi maikalat ang sakit sa mga kasama sa bahay. Isa aniya ito sa mga dahilan kaya tumaas ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19.(Issa Santiago)