DOH binuro 700 donasyong COVID machine

Binunyag ni Anakalusugan Rep. Michael Defensor na mayroon diumanong 700 machine na donasyon sa Pilipinas para ma-detect ang COVID-19 sa loob lang ng 45 minuto, ang hindi ginagamit ng gobyerno ayon kay Anakalusugan Rep. Michael Defensor.

Aniya, nagbigay ang Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria ng mga GeneXpert machine sa Department of Health (DOH) upang mabilis na ma-diagnose ang TB kasama na ang multidrug-resistant TB. At kaugnay nito, naglabas na ang World Health Organization (WHO) ng pa-nuntunan kaugnay ng paggamit ng TB laboratories bilang COVID-19 testing sites.

Pero ayon kay Defensor nais ng Health Facilities and Services Licen¬sing Bureau ng DOH na kumuha umano ng lisensya ang mg TB laboratories bago payagang mag-test ng coronavirus.

“The problem, as usual, is bureaucratic red tape, as if we are not in the middle of a public health emergency,” punto ni Defensor.

Kung gagamitin umano ang mga GeneXpert unit ay magiging halos 1,000 na ang mga COVID-19 testing laboratory sa bansa na magpapabilis sa COVID-19 testing.

Giit ni Defensor, “The DOH should harness all our GeneXpert machines to help put a downward pressure on the elevated cost of COVID-19 testing services offered by private laboratories.”

Sa kasalukuyan ay mayroong 287 lisensyadong pampubliko at pribadong COVID-19 testing laboratory sa bansa.

Sa ilalim ng panukalang 2022 national budget, sinabi ni Defensor na P5.1 bilyon ang inilaan ng DOH para sa ‘COVID-19 Laboratory Network Commodities’.

“But if the DOH will simply mobilize all our GeneXpert units for COVID-19 testing, then there may be no need for the government to buy additional RT-PCR machines,” punto ni Defensor.

Ang kailangan na lamang umanong bilhin ng DOH ay mga cartridge-based Xpert Xpress SARS-Cov-2 test kit na gagamit ng GeneXpert machine sa pag-detect ng COVID-19. (Billy Begas)