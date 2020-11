DOH: AstraZeneca COVID vaccine ‘di basta ituturok

Sasailalim pa sa regulatory process ang bakuna laban sa COVID-19 ng British pharmaceutical company na AstraZeneca bago gamitin sa Pilipinas, ayon sa Department of Health (DOH) nitong Sabado.

Ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire, ang supply agreement na nilagdaan ng gobyerno at mga pribadong kompanya noong Nobyembre 27 sa AstraZeneca ay isang “advance commitment”.

“It’s just like they are having this advance commitment para makasigurado na merong allocation na ganito kadami,” paliwanag niya.

“Ito ay mga negosasyon palang na ginagawa sa ngayon. If the private sector…. para bang nagkaroon na sila ng paunang mga agreements with these companies, hindi naman po iyan mangyayari hanggang hindi nakakapasa po ang mga bakunang iyan dito sa regulatory process natin,” dagdag niya.

Hindi rin aniya papayagan ng gobyerno na makapasok sa merkado ang bakuna kung wala pang rehistro o awtoridad mula sa Food and Drug Administration dahil hindi masisiguro kung ito ay ligtas o epektibo. (IS)