DOH: Arangkada ng booster shot sa Nov 15 malabo pa

WALA pang go signal ang Food and Drug Administration (FDA) para sa paggamit ng third dose at booster shot laban sa COVID-19.

Ito ang nilinaw ni Department of Health (DOH) Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa Laging Handa press briefing kasunod ng ulat na posibleng simulan na sa November 15 ang paggamit ng booster shot at third dose .

Sinabi ni Vergeire na kasalukuyan pa ring sumasailalim sa evaluation ng vaccine experts ang usapin lalo na at maraming brands ng bakuna ang ginagamit laban sa COVID-19.

“We are still waiting for the revised emergency use authority that the FDA will issue. Ang huling update sa atin ng FDA, hanggang sa ngayon ay nag-e-evaluate pa rin ang ating vaccine experts,” ani Vergeire.

Mangangailangan aniya ng sapat na panahon ang vaccine experts para mapag-aralan ang lahat ng posibleng kumbinasyon ng bakuna ang gagamitin sa publiko. (Aileen Taliping)