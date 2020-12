DOH aprub sa face to face class ‘pag mababa kaso ng COVID-19

Maari umanong ikunsidera ang pagdaraos ng mga “face to face” classes sa mga lugar na may pinakamababang kaso ng COVID19.

Ito ang inihayag ni Health Secretary Francisco Duque at dapat na ipatupad ang minimum health standards.

“Kung ang lugar naman ay COVID -free for two weeks or four weeks, I am not sure ,but zero case, walang COVID, walang risk halos, mababa ang risk, baka doon puwedeng pagbigyan,”ayon kay Duque.

Ginawa ni Duque ang pahayag ng tanungin kung anong mga kadahilanan kung bakit niya mairerekomenda ang pagbabalik ng face to face class kay Pangulong Rodrigo Duterte.

“Basta very low risk or minimal risk, I think that should be considered in the decision whether face to face classes would be allowed,” dagdag pa ni Duque.

Gayunman,sinabi ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Ano na huwag madaliin ang face to face class dahil may kaakibat itong responsibilidad dahil kung sakaling magkakaroon ng kaso ng COVID may dapat na managot at magpagamot sa mga mahahawaan.(Juliet de Loza-Cudia)