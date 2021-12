DOH: Alert level 1 sa Christmas malabo

Hindi pa nakikita ng Department of Health (DOH) na magbaba ng alerto sa COVID-19 sa buong bansa kahit mababa na ang antas ng kontaminasyon.

Ito ang inihayag sa Laging Handa press briefing ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire kasunod ng tanong kung maaari na bang ilagay sa alert level 1 ang buong bansa.

Ayon kay Vergeire, sa mga panahong ito ay kailangan pa rin ang alert level 2 dahil kapag holiday season ay aasahang maraming magiging aktibidad ang mga tao.

Bukod dito, mayroon aniyang nakaambang banta ng Omicron COVID variant at hindi pa natatapos ang pagbabakuna sa mayorya ng mga Pilipino.

“When we talk about new normal, this is alert level 1 dahil po sa alert level 1, this would have the least restrictions of all. Ngayon po sa ganitong period and current time, lahat po alert level 2, tinitingnan pa ho natin iyong vaccination coverage dahil kasama po iyan to be deescalated to Alert Level 1 and the safety seal coverage; aside from that, mino-monitor po natin iyong Omicron variant,” ani Vergeire. (Aileen Taliping)