DOH abang sa alerto ng WHO: 3 naturukan ng Sinovac, AstraZeneca tsugi

KASALUKUYANG iniimbestigahan ng mga awtoridad sa Hong Kong at South Korea ang mga insidente ng pagkamatay ng tatlo katao na tinurukan ng bakunang gawa ng Sinovac at AstraZeneca laban sa COVID-19.

Base sa ulat sa Hong Kong, namatay ang isang 63-anyos na lalaking dati nang may sakit makalipas ang dalawang araw matapos turukan ng bakuna ng Sinovac.

Nagpabakuna umano ang pasyente noong Pebrero 26 sa Kwun Chung Sports Center na isa sa mga vaccination site ng gobyerno. Makalipas ang dalawang araw o Pebrero 28 ay nahirapan na umano itong huminga. Ipinasok ang pasyente sa ospital subalit namatay din ng araw na iyon.

Hindi pa sigurado kung may kinalaman ang bakuna ng Sinovac sa pagkamatay ng pasyente. Nabatid din na may dati na umano itong karamdaman na chronic respiratory diseases.

Isang expert panel ang mag-iimbestiga para malaman kung may koneksyon ang bakuna ng Sinovac sa pagkamatay ng senior citizen.

Sa South Korea, inihayag ng mga awtoridad na dalawang pasyente na may dati nang karamdaman ang nasawi naman matapos turukan ng bakuna ng AstraZeneca.

Unang namatay ang isang 63-anyos na pasyente na may cerebrovascular disease. Nilagnat umano ito matapos maturukan ng bakuna kaya nilipat sa ospital subalit pumanaw noong Martes matapos makitaan ng mga sintomas ng blood poisoning at pneumonia.

Ang isa pang nasawi nitong Miyerkoles ay nasa 50 ang edad na may cardiac disorder at diabetes matapos umanong dumanas ng multiple heart attack.

Nag-iimbestiga na ang Korea Disease Control and Prevention Agency.

Ang Sinovac ay nakabase sa China samantalang isa namang British-Swedish pharmaceutical company ang AstraZeneca.

Samantala, ipinahayag naman ni Department of Health (DOH) spokesperson at Undersecretary Maria Rosario Vergeire na nagsasagawa pa ng imbestigasyon hinggil sa nasabing insidente ang mga awtoridad sa Hong Kong.

“At present we have no reason to believe that this death was in any way associated with the vaccine,” ani Vergeire.

Kapag nalaman umano na mayroong koneksyon sa bakuna ang pagkamatay ng naturang lalaki sa Hong Kong ay mag-iisyu ng alerto ang World Health Organization (WHO).

Tiniyak ni Vergeire na magbibigay sila ng update kapag nakatanggap ng karadagan pang impormasyon hinggil dito.

Inihayag din ng DOH nitong Miyerkoles na kasalukuyan pang nasa proseso ang Health Technology Assessment Council (HTAC) para sa ilalabas nitong opisyal na rekomendasyon hinggil sa pagbili ng bansa ng bakuna ng Sinovac.

Inaasahan umano ng DOH na maglalabas ng opisyal na rekomendasyon ang HTC ngayong linggo.