DOH aalamin kung epektibo gatas ng ina vs COVID

Rerebisahin muli ng Department of Health(DOH), ang bagong pag-aaral ng mga Chinese scientist na ang gatas ng ina ay mahusay para mapigilan o panggamot sa COVID19.

Nabatid na isang research team sa Beijing ang sumubok sa epekto ng human breast milk sa mga cells na na expose sa SARS-CoV-2 virus.

Ang gatas ay kinolekta noong 2017 bago pa magsimula ang pandemic at ang cell types na mula sa animal kidney cells at sa young human lung at gut cells, ayon ulat ng China Morning Post.

Parehas umano ang naging resulta kung saam namatay lahat ng halos ng virus strain sa gatas.

“We will be reviewing this further,” ayon kay kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Sa pinakahuling pag- aaral sinuportahan ng World Organization (WHO) na maaring magpa-breast feed ang nanay kahit na may COVID19 . (Juliet de Loza-Cudia)