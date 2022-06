DOH: 1,200 daily COVID nakaamba bago mag-Hulyo

Posibleng tumaas ang kaso ng COVID cases ng mula 800-1,200 hanggang sa katapusan ng buwan kung magpapatuloy ang pagkalat ng kontaminasyon sa iba’t ibang lugar.

Ito ang inihayag sa Laging Handa public briefing ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa harap ng tumataas na kaso ng COVID-19 sa ilang lugar sa bansa.

Pero bagama’t nadadagdagan ang mga tinatamaan, hindi aniya mabilis ang pagtaas ng mga kaso sa ngayon.

“Oo tumataas pero hindi ganoon kabilis ang pagtaas, hindi ganon kadami ang mga kasong naidadagdag. Ang meron tayong projections by the end of June maaari po na aabot tayo to 800-1200 cases per day kung magtutuloy-tuloy ang mga kaso natin sa ngayon,” ani Vergeire.

Sa ngayon ayon sa opisyal ay nag-a-average ng 350 COVID case kada araw sa buong bansa kaya mahalagang panatilihin ang pag-iingat. (Aileen Taliping/Juliet de Loza-Cudia)