DOF: Motor, petrolyo buwis pa more para sa P3.2 trilyon utang

Pagpataw ng excise tax sa mga pickup at motorsiklo at pagtaas ng excise tax sa petrolyo ang ilan lamang sa mga karagdagang buwis na inirerekomenda ng Department of Finance (DOF) sa administrasyon ni incoming president Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa tinatawag nitong fiscal consolidation and resource mobilization plan.

Ayon sa DOF, kailangan ito para magkaroon ng dagdag na koleksiyon at hindi na umasa sa panibagong mga utang para mabayaran ang P3.2 trilyong nadagdag sa utang ng pamahalaan.

Tatlong pakete ang inirerekomenda ng DOF: Una ay pagtanggal ng mga tax exemption at pagpapataw ng mga bagong buwis kung saan maaaring madagdagan ang koleksiyon ng pamahalaan ng P247.8 bilyon. Pinakamalaki ang makukuha sa pagtanggal ng VAT exemption sa ilang sektor kung saan P142.5 bilyon ang maaring dagdag sa kita ng pamahalaan kada taon.

Sabi ng DOF na kikita ang pamahalaan ng dagdag na P19.2 bilyon ‘pag pinatawan ng excise tax ang mga pickup at motorsiklo at P12.3 bilyon ang kikitain sa pagpataw ng 12% na VAT sa online advertisement at digital and online services.

Panibagong reporma na naman sa buwis ng sigarilyo, e-cigarettes, at mga hindi masustansiyang pagkain ang ikalawang pakete na itinulak ng DOF para sa 2024 at carbon tax ang nasa ikatlong pakete na sa 2025 nitong inirerekomendang ipatupad.

Sa bagong buwis sa sigarilyo, e-cigarettes, at ang tinatawag ng DOF na alcopops – mga alak na mahina ang tama, P91.4 bilyon naman ang maaaring makalap. Kasama rin sa pangalawang pakete ang pagtaas ng excise tax sa petrolyo sa loob ng tatlong taon at ang pagpapataw ng excise tax sa local na coal.

Ang carbon tax naman ang nasa ikatlong pakete at ito ay tungkol sa pagpapataw ng buwis sa carbon emissions na hindi pa nakukuwenta ng DOF kung magkano aabutin.

Babala ng DOF, krisis ang haharapin ng bansa ‘pag hindi magsagawa ng reporma sa buwis ang susunod na administrasyon.

Kaugnay nito ay nanawagan si House Deputy Minority Leader at Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate sa DOF na ang mga mayayaman ang buwisan sa halip na ipapasan ito sa mga mahihirap at middle class.

Iminungkahi ni Zarate ang pagpapataw ng 1% wealth tax sa bawat isang milyong kita ng indibidwal o kanilang kompanya. (Eileen Mencias/Billy Begas/Eralyn Prado)