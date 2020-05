DOF itinutulak ang enhanced version ng CITIRA Bill

Ipinahayag ni Finance Secretary Assistant Secretary Tony Lambino na dahil sa COVID-19 crisis, ginawan ng enhanced version ang Corporate Income Tax and Incentives Reform Act (CITIRA) bill at ginawang CREATE (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act).

“Dati sa CITIRA, may 2-7 years para sa special tax incentives. Ngayon, 4-9 years na ang proposal para mas matagal ma-enjoy ng mga negosyante ang tax incentives at mas maraming mabigyan ng trabaho,” ayon kay Lambino.

Bukod dito, ayon kay Lambino,”Ibababa natin sa 25% ang corporate income tax na dating 30%. Sa ganitong paraan, mas kikita ang mga negosyante at mas magkakaroon ng job security.”

Kahit umano sino ay pwedeng mag-apply para sa tax incentives lalo na ang small and medium enterprises.

“Target namin maipasa sa Hunyo ang CREATE Bill para sa Hulyo pa lang, mapakikinabangan na ng mga talyer, pagupitan, car wash at iba pang negosyo ang mas mababang tax rate para ma-retain ang mga empleyado. We really need to spend beyond our means to get our economy back on track. Kasabay nito, mangungutang tayo. Maganda ang ating credit rating o performance sa pagbabayad ng utang. Willing ang ADB at World Bank na magbigay ng mababang interest rate,” dagdag ni Lambino. (Eralyn Prado)