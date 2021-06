DOE speed bagal sa power crisis : Presyo ng bilihin apektado na – Kongreso

Binatikos ng dalawang mambabatas ang Department of Energy (DOE) sa mabagal na pag-aksiyon sa kakulangan ng suplay sa kuryente.

“We’re surprised that the DOE is taking action only now to fix the problem,” pahayag ni Makati City Rep. Luis Campos Jr.

Nabatid na nakaraang linggo ay ipinakansela ng DOE ang mga nakatakdang pagsasaayos sa mga malalaking planta ng kuryente.

Ayon sa solon noong Abril pa nagsabi ang National Grid Corp of the Philippines (NGCP) ng kakulangan sa suplay na kakaharapin ng Luzon hanggang sa Agosto.

Bunsod nito ay maaari aniyang itulak pataas ng kakulangan ng suplay ng kuryente sa Luzon grid ang presyo ng bilihin at maapek­tuhan din nito ang pag-angat ng ekonomiya mula sa COVID-19 pandemic.

Giit ni Campos ang red at yellow alert na maaaring maranasan hanggang sa Agosto ay nagbabadyang magpataas sa inflation rate.

Ang mahal na presyo ng kuryente na sasabayan ng paghinto sa produksyon ng food manufactu­ring ay magreresulta umano sa mas mahal na presyo ng pagkain.

Dismayado rin si Senador Win Gatchalian sa DOE dahil tila wala umanong malinaw na solusyon ang ahensiya para mapunan ang kakulangan ng suplay kuryente sa Luzon.

Ito’y sa kabila ng preventive maintenance shutdown ng mga power plant kung saan inaasa­hang magkakaroon na manipilis na suplay ng kuryente ngayong linggo hanggang sa unang linggo ng Agosto.

“Hindi kami nakakuha ng direktang sagot sa contigency o sa mga solusyon. Ang katanungan ng mga senador, itong red alert na mararanasan natin sa darating na mga linggo, ano ang solusyon na puwede nilang gawin, puwede ng DOE na gawin,” pahayag ni Gatcha­lian sa panayam sa DZBB.

“At nakakuha kami ng hindi diretsahang sagot eh, kaya sabi namin bumalik na lang kayo sa susunod na Linggo may isa pang hearing para bigyan tayo ng isang komprehensibong solusyon,”dagdag nito. (Billy Begas/Dindo Matining)