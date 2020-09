DOE inawat sa coal energy

Kaduda-duda kung bakit pinipilit pa rin ng Department of Energy (DOE) na umasa ang bansa sa coal energy para sa pangangailangan ng bansa lalo na’t iniulat nito na tumaas ang kuryente sa bansa ng anim na sentimo per kilowatt hour nung Disyembre 2019.

Sabi ni Center for Energy, Ecology, and Development Executive Director Gerry Arances, ang mga biglaang shutdown ng mga coal plants nung 2019 ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mahigit 60 red at yellow alerts noong summer ng taong iyon kaya’t sumirit ang presyo ng kuryente.

Aniya, kung ilipat sa renewable energy ang pinagkukuhanan ng kuryente, bababa ng 30% ang singil dito base sa pag aaral ng Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

“The six-centavo increase in the country’s national average power rate as of December last year, as reported by the Department of Energy, is another rquestion posed as to why DOE is still intent on maintaining and even intensifying our dependence on costly and unreliable electricity from coal for our power needs,” sabi ni Arances.

Dagdag niya, ang Manila Electric Company na mismo ang nagsabing bumaba ang presyo ng kuryente bago mag-quarantine dahil nadagdagan ang mga renewable energy facilities kaya’t walang dahilan para ipagpilitan pa ang coal energy na nakasisira pa ng kalikasan at ng kalusugan ng mga taong nasa lugar malapit sa planta.

“There is no reason why we should continue relying on coal when we have an abundant supply of cheap and clean energy from renewable sources just waiting to be tapped,” sabi ni Arances. (Eileen Mencias