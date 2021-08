DOE gigisahin ng Senado sa 2022 power supply

Naghain ng resolusyon si Senador Win Gatchalian para imbestigahan ng Senado kung may mga nakalatag nang mga plano ang Department of Energy (DOE) at stakeholders sa sektor ng enerhiya upang masiguro na hindi magkakaroon ng brownout at may sapat na suplay ng kuryente pagdating ng halalan sa Mayo 2022.

“Mahalagang nakalatag na ang mga paghahanda ngayon pa lang. Kailangan nating paghandaan ang mga ng posibleng sitwasyon para masiguro ang tuloy-tuloy na daloy ng kuryente lalo na pagdating ng halalan. Kailangang siguruhin natin ang kredibilidad ng halalan na magbibigay ng mabilis at tamang resulta na sumasalamin sa tunay na boses ng nakararami,” sabi ni Gatchalian sa kanyang inihaing Senate Resolution No. 867.

Sa kabila ng pagsisiguro ng DOE na hindi magkakaroon ng yellow alerts, na senyales ng pagnipis ng suplay ng kuryente o pansamantalang power interruption kung kailan isasagawa ang halalan, iginiit ni Gatchalian na hindi isinaalang-alang ng kagawaran sa kanilang power outlook ang pagkakaroon ng forced at unplanned outages ng mga planta ng kuryente at ang humihinang suplay mula sa Malampaya gas field.