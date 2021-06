DOE, ERC panagutin sa Luzon brownout

Nanawagan ang Power for People Coalition na panagutin ang Department of Energy (DOE) at Energy Regulatory Commission (ERC) sa brown out sa Luzon at iginiit na bantayan ang posibleng pagsirit muli ng mga bill sa kuryente.

Kahapon ang pangatlong sunod-sunod na araw na nagdeklara ng red alert sa Luzon grid dahil sa kulang na suplay ng kuryente.

Ngayong nakararanas na naman ang Luzon ng red alert, ang unang mga red alert simula noong June 2019 ay nakatatak sa alaala ni P4P convenor Gerry Arances ang bill shock at ang paalala ng grupo laban sa mga plantang mahal mani¬ngil pero hindi naman maasahan.

“Consumers are not getting our money’s worth from the electricity sector,” sabi ni Arances.

Nasa 1,285 megawatts ang nawalang suplay dahil sa mga outage ng GN Power Dingingin, Sual, Ilijan, at GN Power Mariveles, at ang SEM Calaca coal plant.

Sabi ni Arances, matagal nang nagdurusa ang mga consumer sa ganitong kalagayan sa kuryente at dapat pananagutin ang mga kompanyang responsable. Pinuna man ng DOE ang madalas na kapalpakan ng ilang planta, kailangan nitong kumilos kasama ang ERC para mapanagot ang mga ito.

Samantala, pinarerepaso ni Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate kay Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng pinasok na power supply agreements (PSA) ng mga energy companies upang malaman kung ito’y tunay na para sa kapakinabangan ng mga Pinoy consumer.

Kasunod ito sa sunod sunod na abisong rotational brownout sa ilang bahagi ng Metro Manila at Luzon bunsod ng kakulangan sa supply ng enerhiya bunga ng pagkasira umano ng mga planta. (Eileen Mencias)