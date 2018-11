Doc Willie Ong lusot sa top 20 senatoriable ng PUBLiCUS Asia

NAKALUSOT sa Top 20 senatoriables para sa 2019 midterm election ang sikat na social media doctor na si Doc. Willie Ong sa isinagawan­g drill poll ng independent firm na PUBLiCUS Asia Inc. para sa mga botante mula sa National Capital Region (NCR).

Para sa isang bagito at hindi naman politikong tulad ni Ong, nakagugulat umano ang ipinakikitang hatak ng cardiologist sa mga botante mula sa NCR matapos nitong makopo ang ika-19 na puwesto sa listahan ng PUBLiCUS Asia, Inc., na isang full-service political campaigns management at lobbying firm.

Sa kanilang website, ipinaliwanag ni Lilibeth Amatong, co-founder at COO ng organisasyon, na itiniyempo nila ang paglulunsad ng #Pahayag­NCR matapos ang paghahain ng certificate of candidacy (COC) ng mga kandidato sa layuning agad din nilang mapulsuhan ang mga nangungunang kandidato sa Metro Manila.

Samantala, nagpasa­lamat naman ang kampo ni Ong sa resulta ng nasabing drill poll dahil sa nakuhang 40% na trust rating at naungu­san pa nito ang mga kilalalang personalidad at datihang politiko na kapwa niya aspirante sa pagka-senador.

Si Ong ay tumatakbo sa ilalim ng Lakas-CMD at mayroong mahigit na walong milyong follower sa Facebook.

Isinusulong ni Ong ang pagkakaloob ng libreng laboratory tests sa ilalim ng PhilHealth, libreng konsultasyon, abot-kayang gamot para sa publiko at pagkakaroon ng moderno at de-kalidad na pasilidad at kagamitan sa usaping pangkalusugan.