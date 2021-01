Doble kayod para sa ekonomiya

Matinding pagsubok ang dinaranas ng buong mundo dahil sa epekto ng COVID pandemic, hindi lamang sa buhay ng mga tao kundi pati na rin sa kabuhayan at ekonomiya na pinalugmok ng husto ng pandemya.

Hindi po nakalusot sa matinding pagsubok na ito ang Pilipinas kung saan lumabas po sa report ng Philippine Statistics Authority (PSA) na ang Gross Domestic Product (GDP) ng bansa sa fourth quarter ng 2020 ay sumadsad ng -9.5%, at itinuturing na pinakamatinding recession ng bansa simula noong World War II.

Simula po ipatupad ang lockdown noong March 2020 ay marami ang nawalan ng hanapbuhay dahil tumigil ang operasyon ng maraming negosyo sa bansa hanggang sa tuluyang nagsara dahil hindi nakabawi sa matinding pagkalugi.

Isa ito sa matinding epekto na idinulot ng COVID-19 dahil maraming naparalisang negosyo at natigil na mga proyekto na nagresulta sa pagkawala ng trabaho ng maraming Pilipino, at ang kasunod niyan ay ang problema ng kagutuman sa bansa.

Ilan po sa matinding naapektuhan ng pandemya ay ang manufacturing sector, turismo at entertainment industry. Kaya maraming mga Pilipino ang nawalan ng hanapbuhay dahil hanggang ngayon, nasa ika-11 buwan na tayo ng sakripisyo ay hindi pa rin nagbubukas ng operasyon ang mga ito.

Kaya naman po ang gobyerno ay nagtatrabaho doble kayod para makabangon ang ekonomiya habang tintugunan ang problema sa COVID-19 pandemic.

Bilang patunay dito ang unti-unting pagbubukas muli ng ekonomiya na tinawag na “calibrated re-opening” at inaasahan ng mga ekonomista na maging daan ito para makabalik at makabawi ang muling sigla ng ekonomiya at kabuhayan sa bansa.

Hindi po ito kakayanin ng solo ng gobyerno. Kaya po hiniling ang kooperasyon ng publiko para makabangon muli sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsunod sa mga ipinaiiral na health protocols partikular na ang paggamit ng face mask at face shield na napatunayang malaki ang naitulong sa pagbaba ng mga kaso ng kontaminasyon sa bansa.

Sa kabila po nang pagbaba ng GDP ng Pilipinas, iniulat po ng ating mga ekonomista na hindi iniwanan ng mga dayuhang mamumuhunan ang pagnenegosyo sa bansa , patunay po dito ang talaan ng Board of Investments na umabot pa rin sa 1.01 trilyong piso ang rehistradong pamumuhunan sa bansa.

Maliit lamang po ang ibinaba kumpara sa 1.14 trillion noong 2019, na ayon kay Trade and Industry Secretary Ramon Lopez ay record breaking para sa bansa.

Pero sa kabila po ng matinding dagok sa ekonomiya, mayroon pong report ang United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) na ang Pilipinas lang ang lumaki ang foreign direct investment noong 2020 kahit kasagsagan ng pandemya sa buong mundo.

Magandang balita po ito para sa bansa dahil mangangahulugan ng senyales ng pag-asa para sa bagong trabaho sa mga Pilipino.

Kaya naman po tuloy-tuloy ang mga ipinatutupad na reporma ang Duterte administration para mas marami pang investors ang mahihikayat na maglagak ng puhunan sa bansa partikular na sa Build,Build,Build at economic infrastructures na magbibigay ng maraming trabaho para sa ating mga kababayan.

Isa po sa tinitingnan ng gobyerno para mas marami pang investors ang mahikayat na magnegosyo sa bansa ay ang pagluluwag at pagtatanggal ng mga restriction sa mga foreign equity. Mas maluwag, mas maraming maibibigay na trabaho para sa mga Pilipino.

Inaantabayanan po ngayon ng Ehekutibo ang pagpasa ng Kongreso sa panukalang CREATE o Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises na nagbibigay reporma sa corporate taxes at fiscal incentive system at mapapakinabangan ng mga negosyo para makabawi sa epekto ng pandemya.

Sa ilalim po ng CREATE, mapapababa ang income tax rate mula 30% hanggang 20% para sa mga Micro SMEs habang 30%-25% sa mga malalaking kumpanya na makakahikayat pa ng mas maraming investors sa bansa.

Pinag-aaralan din po ng Kongreso at economic managers ng gobyerno kung may pangangailangan na ipasa ang Bayanihan 3 para mas lalo pang mapaigting ang mga hakbang para sa pagbangon ng ekonomiya at mabigyan ng dagdag na suporta ang mga mahihirap na sektor ng lipunan.

Ilan po lamang iyan sa mga ginagawang hakbang ngayon ng gobyerno para makabawi ang ekonomiya at muling makabangon ang mga Pilipino mula sa epekto ng pandemya.

Sa pamamagitan po ng unti-unting pagbubukas ng ating ekonomiya ay aasahang makakabawi ang Pilipinas at muling maibalik ang dating sigla ng kabuhayan ng mga Pilipino.

Together, we rise and recover as one!