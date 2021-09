DND zero pondo sa medikal ng mga sundalo

Wala umanong pondo na inilaan sa 2022 national budget para sa pagbili ng medical equipment o pagpapagamot ng mga tauhan ng Department of National Defense (DND).

Sa deliberasyon ng P221 bil¬yong budget ng DND para sa susunod na taon, nagtanong si PBA party-list Rep. Jericho Nograles kung bakit walang alokasyon sa pagpapagamot ng mga tauhan ng ahensya.

Ayon kay Nograles, humingi ang Veterans Memorial and Medical Center (VMMC) ng P300 milyon para sa linear accelerator machine at P90 milyon sa magnetic resonance imaging (MRI) machine.

Wala umanong inilaang pondo ang Department of Budget and Management (DBM) sa mga ito at ang sinabi ay kunin ang panggastos sa mga ito sa kikitain ng golf course na ayon kay VMMC Director Dr. Dominador Chiong ay P2 milyon kada taon lang ang kita.

Hindi rin umano makatuwiran na walang budget na inilaan ang DBM sa pagpapagamot ng mga aktibo at retiradong tauhan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at maging mga beterano.

“Sa daming pera, sana naman huwag kalimutan ang dumedepensa sa atin. They are not bulletproof, they are not COVID proof, and we are bound by the Constitution to help and honor them,” ani Nograles. (Billy Begas)