DND paldo intelligence fund

Nag-release ang Department of Budget and Management (DBM) ng P1.74 bilyon intelligence fund ng Department of National Defense (DND) noong March 10, 2022.

Ang intelligence fund ang isa sa pinakamadaling gastusin ng anumang ahensiya ng pamahalaan dahil ‘secret’ kung saan ginagamit ito at hindi mahigpit ang Commission on Audit (COA) sa pagsiyasat nito.

Ayon sa datos ng DBM, pinakamalaki ang intelligence fund sa Armed Forces of the Philippines at P1.228 bilyon sa mga support nito.

Kasunod ang P444 milyon ng Philippine Army at pangatlo ang P32.32 milyon ng Philippine Navy.

P17 milyon naman ang Philippine Air Force at P12 milyon sa Presidential Security Group.

Ang Philippine Marine Corps naman ay P7.43 milyon intelligence fund. (Eileen Mencias)