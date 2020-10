DND cybersecurity fund pinabubusisi sa COA

Hinikayat ni Senadora Risa Hontiveros ang Commission on Audit na rebyuhin ang nagastos na cybersecurity funds ng Department of Defense (DND) ngayong 2020 sa gitna ng panukalang panibagong P500 milyon pondo para naman sa 2021.

“Hindi talaga maliwanag kung saan napupunta ang cybersecurity fund. Hindi maliwanag kung saan nga ba ginagamit ang kaban ng bayan. I flagged this amount because we want specifics. We want to make sure DND is spending the P500M wisely,” pahayag ni Hontiveros.

Sa budget hearing ng DND, hiningan ng paliwanag ng senador ang mga opisyal ng ahensiya hinggil sa figures ng dokumentong isinumite ng ahensiya sa Senate Committee of National Defense.

Tugon naman ni Defense Secretary Delfin Lorenza, inilagay nila ang cybersecurity measures sa ilalim ng AFP Modernization Fund.

Sa nasabing proposal, may probisyon na P5 bilyon ang inilaan para sa AFP Modernization Fund sa ilalim in unprogrammed fund. (Dindo Matining)