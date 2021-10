DND bulilyaso sa P35B lipat-budget ng AFP

Kinuwestyon ni Sen. Panfilo Lacson ang panukala ng Department of the National Defense (DND) na ilipat ang P35 bilyon budget sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa Special Purpose Fund (SPF).

Iginiit ni Lacson na kapag nangyari ito, awtomatikong magiging lump sum ang nasabing halaga at maipalalabas lang ito kung aaprubahan ng pangulo.

“Bakit inaalis ninyo ito sa regular budget? The SPF is used to augment the regular budget and is released only upon the approval of the President,” tanong ni Lacson DND Secretary Delfin Lorenzana sa pagdinig ng Senado kaugnay sa panukalang budget ng DND para sa 2022.

Idiniin ni Lacson na may peligro pang magkaproblema ang DND pag ipinilit nitong gawing lump sum ang mga nakatakda nang programa sa ilalim ng AFP Modernization Program.

Dahil dito, may hinala si Lacson na hindi handa ang DND na ilatag sa pagdinig ang listahan ng mga bibilhing kagamitan ng kagawaran.

“‘Pag ginawa mong SPF magiging lump sum ‘yan. Are you not ready to identify the equipment to procure?” ani Lacson kay Lorenzana.

Hindi rin kumbinsido si Lacson sa rason ni Lorenzana na nais nilang ilipat ang budget sa SPF para hindi mapaso ang pondo kumpara sa regular budget na mayroon lang umanong isang taon ang bisa.

Ani Lorenzana, metikuloso ang pagbili ng mga kagamitan ng AFP at tumatagal aniya ng mahigit isang taon para maisaayos at maging perpekto ang kontrata rito.

Ipinaliwanag ni Lacson na sa ilalim ng AFP Modernization Program, ang pagbili sa mga kagamitan ng kagawaran ay ginagawa sa pamamagitan ng ‘government-to-government’ system.

Samantala, kinatigan ni Sen. Ronald dela Rosa, chairman ng Senate Finance Subcommittee C ang paninindigan ni Lacson na dapat manatili ang nasabing pondo sa regular budget.

Ani Lacson, nais lang nilang maging maayos ang buhay ng DND kaysa payagan nila ang panukala nito na magsasadlak naman sa kanila sa miserableng buhay kalaunan.

Samantala, sinabi ni Lorenzana na pag-aaralan nila ang kanilang panukala at ikukunsidera ang komento ni Lacson.