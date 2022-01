DND binasbasan pag-iskor ng 32 Black Hawk chopper

Bibili ang pamahalaan ng karagdagang 32 S-70i Black Hawk combat utility helicopters matapos na mag-isyu ng Notice of Award (NOA) sa PZL Mielec of Poland noong nakaraang taon, ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana kahapon.

Sa Facebook post ni Lorenzana, ang NOA na inisyu noong Dec. 28, 2021 ay para sa P32-billion project sa mga initial logistics support package, training ng pilots at maintenance crew.

“The delivery of these helicopters will start on CY (Calendar Year) 2023 (five units) while the remaining ones will be delivered in three batches as follows: CY2024 – 2nd batch (10 units); CY2025 – 3rd batch (10 units); and CY2026 - last batch (seven units),” ayon kay Lorenzana.

Nabatid na una nang nakumpleto ng Philippine Air Force (PAF) ang pagkuha sa 16 Black Hawk helicopter, mula pa rin sa Polish aerospace manufacturer, na nagka­kahalaga ng USD241 million o P11.5 billion.

Ang unang batch ng anim na helicopter ay idineliber noong Nobyembre 2020, at lima sa ikalawang batch noong Hunyo na pinabasbasan noong Oktubre 13, 2021.

Ang huling batch na limang helicopter ay idineliber noong Nobyembre 8, 2021 at pormal na tinanggap ng PAF noong Disyembre 3. (Dolly Cabreza)