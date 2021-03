DND, AFP chief sa NPA: Tuldukan na paghahasik ng terorismo

NANAWAGAN si Defense Secretary Delfin Lorenzana sa New People’s Army (NPA) na tapusin na ang ilang dekada nitong paghasik ng terorismo at pagwasak ng mga ari-arian.

“Indeed, we have much more to gain in seeking to build than to destroy. More than 50 years of terrorism and destruction is enough. A different road leading to peace and nation-building is already laid in front of us. This is what we all long for and the future generations of Filipinos deserve,” apela ni Lorenzana sa ika-52 taong anibersaryo ng rebeldeng grupo.

Para kay Lorenzana ang armadong grupo ay walang naga­wa kundi magsunog ng mga ari-arian ng iba, manakot, at magkalat ng kasinungalingan.

Muli ring inihayag ni Lorenzana na hindi nila ititigil ang kanilang operasyon laban sa mga NPA.

Samantala, sinabi ni Armed Forces chief Lieutenant General­ Cirilito Sobejana na naka-concentrate sila sa pagpipigil sa NPA na mag-recruit at gumawa ng mga bagong lider ng mga rebelde.

Tinawag ni Sobejana ang NPA na isang ‘failure’, sabay sabing malapit na ang pagtatapos ng NPA. (Kiko Cueto)