DMCI-Consunji coal plant may lason

Inisyuhan ng notice of violation ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang coal-fired power plant ng DMCI-Consunji sa Masbate matapos ulanin ng mga reklamo ang operasyon nito.

Unang nagpahayag ng pagkabahala si Masbate City Mayor Rowena Tuazon sa operasyon ng coal plant sa kanilang lugar na agarang inaksyon ng DENR.

“Nung nag-operate sila ng November, pakiramdam namin dito, may dumating na C130 (plane) sa sobrang lakas at ingay nung nag-start `yung coal-fired power plant. Ilang araw simula nun may heavy smoke naman na in-emit nung coal-fired power plant na ito,” sumbong ni Tuason kay DENR Undersecretary Benny Antiporda sa Network Briefing News program ng Radyo Pilipinas

Nagsimula rin aniyang maobserbahan ng mga residente ang oil spill mula sa coal plant na nakatayo malapit sa Tugbo River.

Isa pang kinatatakutan ng mga residente, ani Tuason, ay ang water pollution na posibleng idulot ng coal plant kapag nakarating ito sa marine sanctuary na may 1.6 kilometro lang ang layo mula sa planta na magiging dahilan ng pagkasira nito.

Ang Buntod reef marine sanctuary ay nakatanggap ng Best Marine Protected Area Award noong 2019 kung kaya’t binabantayan itong mabuti ng pamahalaang lokal.

“Here comes now a coal-fired power plant that continuously emits substances at alam naman natin na kahit pasado siya sa Clean Air Act ‘yung standards niya, (naglalabas) pa rin siya pakonti-konting smoke emissions,” ani Tuason.

“Para sa akin yung pwede nilang magawa dito sa aming environment lalo na yung sa gilid ng dagat, magiging irreversible ito pagdating ng araw (For me, the damage which they may cause the environment, especially to the seas, may become irreversible in the future),” dagdag ng alkalde.

Umapela si Tuason sa DMCI na lumipat na sa renewable energy imbes gumamit ng coal.

Base sa mga reklamo, nag-isyu ng notice of violation ang DENR laban sa DMCI dahil bigo itong ipabatid sa Environmental Management Bureau (EMB) ang kanilang aktibidad. (PNA)