Djokovic kampeon sa 2021 Wimbledon

NAKOPO ni tennis world no. 1 Novak Djokovic ang kampeonato sa 2021 Wimbledon Championships makaraang maghari sa singles’ men finals nitong Linggo ng gabi (Manila time) sa London.

Apat na set ang kinailangan ng 34-year-old Serbian netter 6-7 (7), 6-4, 6-4, 6-3 upang mapabagsak si no.7 seed Matteo Berrettini ng Italy at masungkit ang kanyang ika-20 Grand Slam title.

Dahil sa panalo, napantayan ni Djokovic ang 20 Grand Slam nina tennis superstar Roger Federer at Rafael Nadal.

“I have to pay a great tribute to Rafa and Roger,” litanya ni Djokovic.

“They are legends of our sport and they are the two most important players that I’ve ever faced in my career. They are, I think, the reason that I am where I am today. They have helped me realize what I need to do in order to improve, get stronger mentally, physically, tactically.”

Ngayong season, tatlong major tournaments na ang napagtagumpayan ni Djokovic na target pang sungkitin ang US Open Championship sa Agosto. (Janiel Abby Toralba)