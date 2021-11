Dizon ober da bakod kay Isko fake news

Binutata ng Malacañang ang isiniwalat ng kampo ni Mayor Isko Moreno na lumipat na sa kanilang bakuran si testing czar Vince Dizon.

Tinawag ng Palasyo na fake news ito na ang layunin ay lituhin ang taumbayan.

Sinabi ni acting Presidential Spokesman at Cabinet Secretary Karlo Nograles na walang katotohanan ang balita na iniwan na ni Dizon ang pagiging testing czar sa COVID response ng pamahalaan para maging bahagi umano ng campaign team ng alkalde.

Binigyang-diin ng kalihim na patuloy na nagtatrabaho si Dizon bilang Presidential Adviser for COVID-19 Response.

Nakatutok aniya si Dizon sa vaccination rollout ng gobyerno at hindi sa political campaign ni Moreno.

“Secretary Dizon is focused on the vaccination efforts of government, and not with any political campaign,” dagdag pa ni Nograles.

Nauna rito ay inihayag ng campaign strategist ni Moreno na si Lito Banayo na sumama na sa campaign team ng alkalde si Dizon.

Magsisilbi umano si Dizon bilang ng deputy campaign manager at head ng statistical research team ng grupo ni Moreno.

Ipinahayag naman ni Nograles na bagama’t pinayagan ng Pangulo na magbitiw si Dizon sa Bases Conversion and Development Authority (BCDA) ay nananatili pa rin itong nakapokus sa vaccination rollout ng pamahalaan. (Aileen Taliping/Prince Golez)