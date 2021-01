Diyalogo kay Lorenzana aprub pero NPA list wala pa sa unibersidad

BUKAS ang University of the Philippines (UP) sa pakikipag-usap sa Department of National Defense (DND) hinggil sa usaping paglusaw ng UP-DND accord at paratang na kuta umano ang unibersidad ng recruitment para sa partidong komunista.

“Gaya ng sinabi na namin, ang UP naman laging open sa diyalogo lalo na sa mga bagay na pareho nito,” ani UP Public Affairs vice president Elena Pernia.

“Actually, may sulat si president [Concepcion] kay Secretary Delfin Lorenzana pero wala pa kaming nakukuhang sagot mula kay SND at sa DND tungkol dito,” dadag pa niya.

Una nang sinabi ni Lorenzana na bukas siyang makipag-ugnayan sa UP upang talakayin ang mga estudyanteng nasawi sa mga engkwentro ng militar at mga miyembro ng New People’s Army (NPA).

Pero tugon ng UP, wala pang listahan na ibinibigay sa kanila hinggil sa mga estudyanteng NPA.

“It will lead to better dialogue, better discussion… That’s what communication is all about. We’ll come together with some clarity kung ano ‘yong pinapag-usapan natin,” sambit niya. (Vienne Angeles)