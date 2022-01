Diwata ang peg: Francine kinabog pagka-dyosa ni Andrea

Ayaw patalo ni Francine Diaz kay Andrea Brillantes. Ang bongga nga ng kanyang 18th birthday sa Jan. 27.

Kung dyosa ang naging dating ni Andrea sa debut niya last year, diwata naman ang dating ni Francine sa debut shoot niya.

Pinasilip ni Francine sa Instagram ang video, photo na nasa malawak na field siya ay may mga puno sa paligid. Nagmukha ngang fairy tale, o Disney movie ang dating ng shoot.

May frame na nakahiga si Francine sa kama na napapalibutan ng mga bulaklak. Binihisan ang puno para magmukhang engkantada ang young actress.

Tinawag ni Francine na “Dreamland” ang debut shoot niya na may hashtag na #francineindreamland.

Bumagay sa maamo at classic beauty ni Francine ang mala-diwatang theme ng shoot.

Angeline naglihi sa balut

Ang haba maglihi! ‘Yan ang comment ng mga follower ni Angeline Quinto sa mga tweet niya sa pagkaing kinasasabikan niya ngayong buntis nga siya.

Ang latest ay ang craving ni Angeline sa “balut”.

“Ang saya nito may dumaan na naglalako ng balot dito sa harap ng bahay. Noong Martes pa ako naghahanap ng balot kuya. Thank you,” tweet niya.

Sey ng mga netizen, mahigit limang buwan na ang tiyan ni Angeline pero hanggang ngayon ay parang naglilihi pa rin siya.

Sa ngayon, wala pang gender reveal si Angeline sa magiging baby niya.

Lea inggit sa katarayan ng anak

Siguradong mayayanig sina Sarah Geronimo, Regine Velasquez, kapag nasilip nila ang mga schedule ng concert ni Lea Salonga sa abroad ngayong April, May.

Nakakaloka ang tweet ni Lea tungkol sa mga araw ng live concert niya sa ilang lugar sa Canada, USA, sa panahong ito ng pandemya.

Dalawa hanggang tatlong araw ang show niya sa bawat isang linggo at posibleng madagdagan pa raw ito sa mga susunod na araw.

Nanawagan si Lea sa mga fan na bumisita sa websites ng mga magkakahiwalay na venues para ma-update sila, at upang makasiguro na ligtas ang lahat ng mga manonood.

Samantala, naloka si Lea sa pagiging prangka, fearless, mataray ng kanyang anak, matapos soplahin ang netizen na nag-comment sa live streaming na “snob” ang dalagita.

“My daughter is the coolest. One late night she was doing a livestream. Someone called her a snob in comments section. Nic responded with something like, “Okay, that’s your opinion, you can always leave.” Damn, I wanna be her when I grow up.”

Bongga!