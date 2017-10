Divina, 64 fratmen sa lookout ng DOJ

Tweet on Twitter

Ipinag-utos na ng Department of Justice (DOJ) na isailalim sa immigration lookout bulletin order (ILBO) ng Bureau of Immigration ang 65 miyembro ng Aegis Juris.

Sa limang pahinang urgent memorandum na inilabas ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre III, 51 bagong pangalan, kabilang si UST Faculty of Civil Law Dean Nilo Divina at isang namatay nang prosecutor, ang nadagdag sa unang listahan ng itinuturing na mga persons of interest sa kaso ni Atio.

Ang bagong listahan ay binubuo nina:

1. Alex Bose 2. Alex Cairo 3. Alexander Flores 4. Allan Christopher Agati 5. Alvin Dysangco 6. Arnel Bernardo 7. Arthur Capili 8. Arthur B. Capili 9. Arvin Balag 10. Atty. Alston Kevin Anarna 11. Atty. Cecilio Jimeno 12. Atty. Cesar ‘Mong’ Gaba Dela Fuente 13. Atty. Cesar Ocampo Ona 14. Atty. Edzal Bert Canlas 15. Atty. Ferdinand Rogeli­o 16. Atty. Gaile Dante Acuzar Caraan 17. Atty. Henry Pablo, Jr. 18. Atty. Jet Dela Peña Villaroman 19. Atty. Manuel Angelo Ventura III 20. Atty. Marvi­ Abo 21. Atty. Michael Vito 22. Atty Niño Servanez 23. Axxel Munro Hipe 24. Brian Bangui 25. Cezar Tirol 26. Chuck Siazar 27. Danie­l Ragos 28. Danielle Hans Matthew Rodrigo 29. Dave Felix 30. Edric Pilapil 31. dating Isabela Rep. Edwin C. Uy 32. Emmanuel Velasco 33. Gabriel Robeniol 34. Ged Villanueva 35. Henry Pablo Jr. 36. Jason Adolfo Robiños 37. John Paul Solano 38. Jose Miguel Salamat 39. Joshua Joriel Macabali 40. Karl Matthew Villanueva 41. Kim Cyrill Roque 42. Lennert Bryan Galicia 43. Leo Lalusis 44. Luis Kapulong 45. Manny Ventura 46. Mercelino Bagtang 47. Mhin Wei Chan 48. Michael Joseph G. Fernandez 49. Milfen Alvarado 50. Natha­n Anarna 51. Nilo T. Divina 52. Oliver John Audrey Onofre 53. Oscar­ T. Ce 54. Paulino L. Yusi 55. Ralph Trangia 56. Ranie Santiago 57. Robin Ramos 58. Romeo Rivera Laboga 59. Ronald Cheng 60. RR Magbuhos 61. Sam Cagalingan 62. Vicente Garcia 63. William S. Merginie 64. Zach Abolencia/Zach Abulencia at 65. Zimon Padro

Nakuwestiyon ang pagkakasama sa pangalan ni State Prosecutor Emmanuel Velasco na yumao na noong 2013 dahil sa atake sa puso. Ipinaliwanag ni Justice Undersecretary Erickson Balmes na isinama nila ang pangalan ng dating piskal dahil ito ang nakalistang trustee ng Aegis Juris at hindi nila alam na pumanaw na ito.

“Better safe than escape, hindi kasi namin alam na wala na siya,” ani Balmes.

Samantala, sinabi ni Aguirre na mabigat ang kinakaharap na kaso ng mga ito at may katumba­s na habambuhay na pagka­bi­langgo kung kaya may posibilidad silang tumaka­s palabas ng bansa.

Hindi sila lubusang pinagbabawalang bumiyahe palabas ng bansa subalit kailangan aniyang kumuha muna ng clearance sa DOJ bago makaalis ng Pilipinas.