Distemper: Ang Aso ko Laban sa VIRUS! Last Part

Dear FurrEver FURRiends:

Ito po ang konklusyon ng kwento ng aspin kong si Bailey nung na-diagnose siya ng Distemper Virus.

Dahil napaka-deadly ng Distemper, binigyan ako ng Vet ng dalawang option – mercy killing o ang experimental treatment na Sears Serum at NDV Spinal Tap. Ayon sa Vet, pampalakas ng immunity ito ngunit may posibilidad na mamatay pa rin si Bailey.

Dahil mahal na mahal ko ang aso ko, nag-desisyon akong ipaglaban siya, kahit magastos at risky ang mga treatment na ito.

Ang plano ng Vet: subukan muna ang Serum. Kapag wala itong epekto, Spinal Tap naman.

Alalahan po natin na experimental ang mga treatment na ito at hindi tinuturo sa Veterinary school. Sa Metro Manila, ang mga vet na may alam sa treatments na ito ay Vets in Practice at Pendragon Clinic.

Sears Serum – Nilikha ito, nang hindi sinasadya, ni Dr. Alson Sears, isang vet sa America. Gawa sa dugo ang serum kaya kailangan ninyo ng isang malusog na large-breed dog na mag-donate ng dugo. Kapag nagawa na ang serum, ituturok ito sa asong may distemper, sa pamamagitan ng tatlong iniksyon, 12 hours apart.

Ayon kay Ed Bond ng Kind Hearts in Action, ang pangunahing proponent ng Sears Protocols, 90% ang survival rate ng serum kung ito ay ibibigay sa loob ng unang anim na araw ng sakit!

NDV Spinal Tap – Ito ay isang procedure kung saan tinuturok ang spinal column ng aso sa may batok. Magbabawas ang vet ng ilang patak ng spinal fluid at papalitan ito ng ilang patak ng New Castle Disease virus, isang bird virus na mabibili sa poultry supply.

Ang Spinal Tap ay epektibo sa advanced stage Distemper kapag may sintomas ang aso tulad ng twitching of muscles, head bob at chewing gum motion. Ang survival rate ng Spinal Tap ay 50% lamang.

Sa kasamaang palad, hindi naging epektibo ang serum kay Bailey pero sa awa ng diyos, tumalab sa kanya ang Spinal Tap ! Bagaman naging matagal ang recovery niya, bumalik din sa dating sigla ang mahal kong aspin! At salamat sa Diyos, paglipas ng isang buwan pagkatapos ng Spinal Tap, naging negatibo na rin siya sa Distemper.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Sears Serum at NDV Tap, pumunta sa website – www.kindheartsinaction.com. Kung interesado ang vet ninyo na matutunan ang Sears protocols, sulatan po ninyo si Mr. Ed Bond sa ed.bond.new.york@gmail.com.

Nagmamahal,

Joyce

Kind Hearts In Action

There is hope for dogs with canine distemper

kindheartsinaction.com