Distancing nilusaw! Lahat ng worker balik-opisina na

Hinimok ni Department of Trade and Industry (DTI) Secretary Ramon Lopez ang mga negosyante na ipatupad ang on-site presence o pagpasok ng mga empleyado sa mga opisina at iba pang trabaho para muling makabangon ang bansa.

Gayunman ay nilinaw ng kalihim na pinapayagan pa rin ang work from home subalit optional na lamang ito dahil hinihikayat ang lahat na lumabas na at maghanapbuhay para makatulong sa economic activities.

“Allowed pa rin ang work from home pero optional. Hindi po ine-encourage ngayon now that we are moving to alert level 1 and we want to stimulate mire economic activities,” dagdag ni Lopez.

Hindi na rin obligadong sundin ang social distancing sa ilalim ng alert level 1.

Sa Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Lopez na sa ilalim ng alert level 1 ay babawasan na ang mga paghihigpit para makamit ang ganap na makabawi ang ekonomiya.

Magiging 100% na aniya ang operating capacity ng mga negosyo lalo na ang nasa 3Cs – crowded, closed o kaya may close contact gaya ng restaurants, personal care services at iba pa.

“Pag in-allow na 100%, kailangan tanggalin na rin muna ‘yong physical distancing kasi puwedeng magtabi-tabi na. So even in restaurants, personal care outlets, wala na hong physical distancing para sa kaalaman ng business establishments,” ani Lopez. (Aileen Taliping)