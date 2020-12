Distance learning tumamlay

Tila sinisisi ng grupo ng mga guro ang pamahalaan sa biglang pagbaba ng bilang ng mga mag-aaral na pumapasok sa distance learning.

Ayon kay Benjo Basas, National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, marahil ito ang dahilan ng hindi muna pagsasagawa ng pamahalaan ng dry run bago ipatupad ang distance learning na kung saan ay marami ang nalilito at nahirapan sa kanilang learning modules.

Maging ang mga mag-aaral sa online ay nahirapan din bukod pa sa kawalan ng gadget at mabagal na internet connections kaya nahihirapan ang mga mag-aaral.

“Nakikita po namin na bumababa ang bilang ng mga bata dun sa participation both in modular and online mode. Kung dati, out of 40 na estudyante, may umaattend pa na hanggang 30 ang maximum, ngayon bumaba na po talaga, di na po yan nangangalahati,” ayon kay Basas.

Paliwanag ni Basas na sa unang araw pa lang ng klase ay nangangapa na at nahihirapan ang mga mag-aaral. Kung sa unang klase ay nasa 40 ang estudyanteng naka-enroll sa klase ngayon ay napansin nila na bumaba na ito ng higit pa sa kalahati na kanilang lubos na pinangangambahan. (Vick Aquino)