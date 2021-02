Distance learning dapat suriin kung epektibo

Sa kabila ng paninindigan ng Department of Education (DepEd) na walang malinaw na basehan ang mga ulat ng massive dropouts sa pag-aaral, nais din nating bigyang diin na kailangang suriin pa rin kung natututo nga ba ang ating mga mag-aaral sa ilalim ng distance learning setup.

Ang isa pang nakakabahalang sitwasyon dito ay ang posibleng pag-akyat ng bilang ng mga mag-aaral na hindi handa para sa susunod na antas ng kanilang pag-aaral. Masasayang lamang ang panahon at pondo na ginugol sa isang buong school year kung umabot sa sitwasyon na wala palang sapat na natututunan ang mga mag-aaral.

Dito pumapasok ang kahalagahan ng assessment sa distance learning para malatag kung anong aspeto ang dapat tutukan sa pag-aaral ng mga bata. Sa ganitong paraan natin malalaman kung saan sila nahihirapan. Naniniwala ang inyong lingkod na ang pagtukoy sa mga ito ay makakatulong kung kinakailangang magsagawa ng mga remedial programs.

Isang halimbawa nito ay ang pagsasagawa kamakailan ng assessment tests ng non-profit organization na Synergeia. Ang mga naturang tests ay para sa mga mag-aaral sa Grade 2 hanggang Grade 6 kung saan saklaw nito ang subjects na Filipino, English at Mathematics. Layon ng pagsusulit na matulungan ang mga guro at mga lokal na pamahalaan na matukoy kung saan sapat at kung saan may kakulangan ang natututunan ng mga mag-aaral.

Sa isang pagpupulong noong nakaraang Oktubre, hiniling ng mga alkalde ng Central Luzon sa Synergeia ang pagkakaroon ng assessment tool upang masuri kung epektibo nga ba ang remote education o distance learning.

Kung matatandaan ninyo, bago pa tumama ang pandemya ay lumabas sa ibang mga pag-aaral na hindi sapat ang natututunan ng mga mag-aaral na basic competencies at nahuhuli sila kung ihahambing sa mga mag-aaral ng ibang bansa. Ipinakita ito ng tatlong global assessments: ang 2018 Programme for International Student Assessment (PISA), ang Southeast Asia Primary Learning Metrics (SEA-PLM) 2019 at ang Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2019.

Nakakalungkot din ang pahayag ng pagkabahala ng isang grupo ng mga guro na iniulat noon na bagama’t ang mga mag-aaral ay hindi pormal na nag-drop sa kanilang mga klase, mayroon sa kanila na hindi nakikilahok sa online class o kaya naman ay hindi nagsusumite ng kanilang mga class requirements.

Ang isa pang dapat ding suriin ay kung epektibo ba ang paggamit ng iba’t ibang paraan ng pagtuturo, kabilang na ang modular distance learning, online learning at paggamit ng radyo at telebisyon.

Ang layunin natin dito ay masiguro na ang ating mga mag-aaral ay natututo at hindi umuurong ang kanilang kaalaman sa ilalim ng distance learning. Kaya mahalaga ang assessment tools para matukoy natin kung saang aspeto natin sila dapat matulungan.