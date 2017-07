‘Dissolution of Marriage’ personal interest ni Speaker Alvarez — Abp. Cruz

Naniniwala si Lingayen-Dagupan Archbishop Emeritus Oscar Cruz na may kinalaman sa personal na interes ni House Speaker Pantaleon “Bebot” Alvarez ang paghahain nito ng panukalang ‘Dissolution of Marriage’ dahil may pinagdaraanan itong krisis sa kanyang buhay may-asawa.

“It is something personal to him. He came out with this, it’s a mixture of anything and everything. But I do not know if this will pass,” wika ni Cruz.

Isinusulong ni Alvarez, na umaming may nobya ngayon kahit may asawa, ang pagsasabatas sa dissolution of marriage para mapadali ang paghihiwalay ng mga mag-asawang hindi na masaya sa isa’t isa.

Lumutang kamakailan ang maybahay ni Alvarez at nagpahayag na tutol sa panukala ng kanyang asawa.

Pinabulaanan din ng ginang ang pahayag ni Alvarez na matagal na silang hiwalay, at sinabing inabandona lamang siya ng asawa noong unang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos maitalagang House Speaker.

Umaasa si Cruz, Judicial Vicar of the National Tribunal Appeals ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) na hindi papasa sa Kongreso ang naturang panukala.

“He is experiencing difficulties on marriage, that’s why he came about this civil union, which is a novelty,” giit ni Abp. Cruz.