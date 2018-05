Diskuwento sa mga gamit sa eskuwela hinirit

ISINUSULONG ni Senador Sonny Angara ang pagbibigay ng diskuwento sa mga kagamitan sa paaralan at iba pang gastusin ng mahihirap na mag-aaral sa buong bansa.

“Balik eskuwela na naman. Siguradong excited na ang mga bata mamili ng mga bagong gamit sa school, pero para sa mga magulang, panahon na naman ito ng malaking gastos. Kaya ipinanukala natin ang pagbibigay ng diskuwento para mapagaan ang gastusin ng pamilya sa pag-aaral,” saad ni Angara.

Sa Senate Bill 134, nais ni Angara na lahat ng mahihirap na estudyante sa elementar­ya, high school, kolehiyo at maging ang mga naka-enroll sa technical-vocational institutions ay pagkakalooban ng 5 percent discount sa mga libro, school supply, food establishment, sa pagbili ng gamot, sa pagpasok sa mga museum, sinehan at sa cultu­ral event.

Nakasaad sa panukala, kasama sa mga kuwalipikado ang mga estudyanteng ang mga magulang ay may pinagsamang kita na ‘di tataas sa P150,000 kada taon.

Sakop din nito ang working student, sa kondisyong hindi rin tataas ang pinagsama-samang kita ng kanyang buong pamilya sa P150,000 buong taon.

Upang maiwasan ang mga posibleng anomalya, bawat mag-aaral na sasailalim sa benepisyong ito ay bibigyan ng student discount card na magpapatunay ng kani-kanilang kuwalipikasyon.

Bukod sa diskuwentong ito, pasok din sa panukala na dapat pagkalooban ng 5 percent discount sa matrikula ang mga nabanggit na estudyante.

“Habang libre na ang tuition sa high school at kolehiyo, ma­laking bahagi pa rin ng gastusin sa pag-aaral ang libro, school supply, uniform at araw-araw na baon ng mga bata para sa pamasahe at pagkain,” saad pa ni Angara.