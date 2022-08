Diskriminasyon anti-lane splitting – Ejercito

Bilang isang motorcycle rider, hindi susuportahan ni Senador Joseph Victor ‘JV’ Ejercito ang Anti-Lane Splitting Bill and Motorcycle Rider Safety Act.

Lalo lang makakasama sa trapiko at maapektuhan ang courier at delivery services sakaling maging batas ang naturang mga panukala.

“Rest assured that the two bills – the Anti-Lane Splitting and mandatory membership in organizations from Congress – I will not support (them) and make sure it doesn’t pass in the Senate,” sabi ni Ejercito.

Layunin na House Bill No. 1419 na parusahan ang mga motorcycle rider na magtatangkang dumaan sa pagitan ng magkakahilerang mga sasakyan lalo na sa panahon na matindi ang trapik.

Paliwanag ni Ejercito, ang lane splitting ay nakakabawas sa exposure ng mga rider sa polusyon, masamang panahon, at iba pang masamang elemento sa pamamagitan ng pagbawas ng oras sa trapiko.

“Maaring mas maging harmful sa ating mga motorcycle rider ang pagbabawal sa lane splitting. May mga bansa na ginawang legal ang lane splitting dahil base sa kanilang pag-aaral, mas ligtas para sa mga motorcycle rider ang lane sharing,” ani Ejercito.

“Other than prohibiting lane splitting, it would be better for the government to develop guidelines on how we can implement safe lane splitting or lane sharing. Let us always focus on how to make our road safe,” dagdag pa niya.

Sabi pa ni Ejercito, ang naturang panukala ay nagdidiskrimina sa mga rider.

Bukod diyan, ang imposisyon ng bagong regulasyon at multa na esklusibo sa mga motorsiko ay may mabigat na epekto sa mga rider.

“Para sa isang rider na limitado ang kakayahan, malayo na sana ang mararating ng ₱5,000 — pagkain para sa pamilya; pambayad sa upa sa bahay; o mismong pambayad sa buwanang hulog sa motor,” ani Ejercito. (Dindo Matining)