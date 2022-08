Diskarteng kapos si Migz

Ngayong araw ay walang pasok sa Senado.

Walang pasok dahil idineklara ng kasalukuyang liderato nito na huwag na munang pagreportin ang mga empleyado at pagbawalan din ang publiko sa pagtungo doon upang magsagawa ng transaksiyon depende sa pangangailangan at kadahilanan.

Pitong senador kasi ang nagpositibo sa COVID-19 kaya’t maghapon daw na lilinisin ang lahat ng sulok ng gusali nito upang patayin ang mikrobyo.

Ang Senado, bilang tahanan ng mga halal na mambabatas ay kadalasang dinadayo ng publiko tuwing araw ng Lunes dahil puntahan ito ng mga nagnanais na maka-amot ng tulong para sa kanilang pangangailangang medikal.

Bahagi kasi sa mga pinaglalaanan ng senador ng kanilang mga pork barrel ay ang mga medical assistance sa mga mahihirap na mamamayan at nagagampanan nila ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng guarantee letter sa mga humihingi ng tulong para malibre o mabawasan man lamang ang kanilang bayarin sa mga state-owned na medical facilities.

Marami ang tumaas ang kilay sa kapasyahang ito ng kasalukuyang liderato ng Senado dahil maliwanag naman sa sinabi ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, Jr. sa kanyang unang State of the Nation Address (SONA) na wala nang lockdown na may kaugnayan sa COVID sa ilalim ng kanyang administrasyon.

At kung ikukumpara ang situwasyon ng Senado sa Kamara de Representantes na mas maraming tao at empleyado ang pumapasok, higit na maselan ang huli pero hindi ito nagdeklara ng lockdown at sa halip ay nagpatupad lamang ng mas epektibong panuntunan para makontrol ang muling paglala ng situwasyon.

Walang garantiya na makokontrol ang pagkalat ng COVID sa Senado sa pamamagitan lamang ng isang araw na pagbabawal sa mga tao na magpunta doon at kinabukasan ay papasukin na uli ang mga empleyado at iba pa.

Unang-una kasi, maluwag na ang protocol at ang mga tao ay malaya nang nakakapunta sa anumang lugar na gugustuhin nilang puntahan at hindi rin nakakasigurado ang liderato ng Senado na sa pagbabawal ngayong araw na pumasok sa gusali ay tatapatan ito ng mga empleyado at maging ng mga senador ng pananatili sa bahay.

Bilang pinuno ng Senado, dapat na solid palagi ang mga desisyon at mga patakarang ibinababa ni Senate President Juan Miguel Zubiri, hindi ‘yung parang bunsod ideyang para lamang masabing nagmamalasakit siya sa mga kasamahan, sa mga empleado at sa publiko.

Kung ganito ang makikita ng mga nagmamasid sa kanyang pamumuno, aba eh baka nag-iisip na ang mga ‘yan at nagtatanong ng mga katagang “medyo ano si Migz ah, tatagal kaya ito?”

Bukas po ang pitak na ito sa magiging kasagutan ng kagalang-galang na Senate President kung nais niyang magbigay ng kanyang panig.