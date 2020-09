Diskarte ni Howard ‘di tumalab vs Jokic

Hindi na bago para sa basketball ang trash talking upang masira ang diskarte ng kalaban.

Kaya ito ang naging ‘sandata’ ni Los Angeles Lakers bigman Dwight Howard na binanatan si Denver Nuggets star Nikola Jokic sa Game 3 NBA Western Conference Finals nitong Miyerkoles (Manila time).

Sa kanilang pagtatagpo, isang tirada ang pinakawalan ni Howard kay Jokic na may nickname na ‘Joker’.

Ayon sa tweet ni Dan Woike ng Los Angeles Times, “‘Batman coming for you, the Joker’ – Dwight Howard to Nikola Jokic from the Laker bench”.

Pero sa kasamaang palad, hindi naman ito umepek kay Jokic na nagtala ng double-double performance 22 points at 10 rebounds para ihirit ang Nuggets kontra Lakers 114-106. (Janiel Abby Toralba)