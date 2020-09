Disinfection robot sablay sa Baguio, 10 bagsak

Tinatayang 10 katao ang nagpagamot matapos na subukan ang disinfection robot na planong ilagay sa Baguio City.

Nakaranas ng iritableng mata ang ilan sa sumalang sa naturang equipment, kung saan ginagamit ang ultraviolet (UV) light para panlaban sa COVID-19.

“We sincerely thought we had exercised enough precautions when the press asked to switch the robot on, but it turns out we didn’t,” ayon kay Camille Anton, chief of business development ng Robotics Activations, ang kompanya kung saan nanggaling ang mga disinfection device.

Paliwanag din ni Anton, normal na may maranasang discomfort sa paggamit ng UV ngunit dapat ay hindi ito tumagal.

Ginanap ang demonstrasyon sa Baguio Convention Center para sa naturang UV-C disinfection robot na tinawag na ‘Keno’ kung saan naglalayong patayin ang mga pathogen na nagdudulot ng sakit sa mga tao.