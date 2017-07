Disenyo at kalidad ng MRT-3 ugat ng aberya

Tinukoy ng Busan Universal Rail Inc. (BURI), ang ­maintenance provider ng Metro Rail Transit (MRT) Line 3, ang likas na disenyo at kalidad ng naturang mass transport system na siyang nagiging dahilan ng umano’y maya’t mayang aberya nito.

Ito ang naging tugon ng BURI sa annual audit report ng Commission on Audit (COA) simula nang maging maintenance provider sila ng MRT-3 noong taong 2016.

Sa ipinadalang liham sa COA nitong Hulyo 20, sinabi ng BURI na ang isyu sa MRT ay hindi sangkot sa simpleng pagkakaroon ng “wear and tear” o ang hindi magandang pagsasaayos ng trabaho sa mga tren at riles.

“Serious issues with the system’s design and quality should be consi­dered relative to train reliability, as they directly ­affect the system’s current performance and further aggravate the system’s ­already ­deteriorating condition,” saad ng BURI sa kanyang liham.

Idinagdag ng kumpanya na ang nararanasang isyu sa MRT ay nagsimu­la pa noong unang ope­rasyon nito.

“Even diligent and re­gular preventive and corrective maintenance cannot completely eliminate glitches brought about by design and quality issues,” ayon pa sa BURI.

Kabilang sa mga di­sen­yong tinukoy ng BURI ay ang labis na paggilid ng tren, short delay time sa onboard auto­matic train protection ­equipment, ma­liit na kapasidad ng air-conditioning unit at ang mababang kalidad ng line contactors, couplers, bogie frames at tracks na siyang nagdudulot umano ng problema sa electrical, electronic at mechanical parts ng tren.

Ayon sa COA report, nasa kabuuang 586 na insidente ang passenger unloading o pwersa­hang pagpapababa sa mga pa­sahero ng tren noong 2016 na tumaas ng 196.96 na porsyento mula sa 222 recorded incidents ng taong 2014.