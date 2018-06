‘Dirty Finger’ ni Bill Russell kay Barkley agaw-eksena

AGAW-EKSENA ang alamat na si Bill Russell sa 2017-18 NBA Awards Presented by KIA sa Santa Monica, California nitong Lunes (Martes sa Pilipinas).

Nginaratan ng five-time MVP na si Russell ang kapwa-Hall of Famer niyang si Charles Barkley!

Nangyari ito habang ipinapakilala ni Barkley si Oscar ‘Big O’ Ro­bertson na tatanggap ng Lifetime Achievement Award.

Tumitingin si Barkley sa mga tao sa venue, pinasasalamatan ang mga NBA legend sa mga nagawa sa liga, natutok ang camera kay Russell.

Bigla ay umigkas ang middle finger ni Russell, nakatawa.

Alam na ng lahat na biro ‘yon ng 84-anyos na si Russell, at hindi lang ‘yun ang unang pagkakataon na nang-alaska siya.

Sa 2017 NBA Awards, nakatungkod na si Russell nang tanggapin ang kanyang Lifetime Achievement Award. Bigla ay nagsalita siya sa panel kasama si Shaquille O’Neal at sinabihan “(I’m) gonna kick their ass” na nagpahagalpak sa mga tao.

Sa Twitter, nag-sorry din si Russell (@RealBillRussell): “Sorry everyone, I forgot it was live TV & I can’t help myself whenever I see Charles it’s just pure instinct” pero nilagay pa rin ang screen grab niyang naka-ngarat.