Direk Joyce pinag-aagawan ng mga politiko

Ay bongga naman si Direk Joyce Bernal. Bukod sa mga papuri sa pagdirek niya ng katatapos lang na SONA (State Of the Nation Address), may tsikang marami umanong mga politikong ‘kinomisyon’ na ang kanyang serbisyo para sa plano nilang pagpapagawa ng campaign ad nila para sa darating na eleksiyon.

May mga ibinigay na pangalan ang aming source na umano ay mga politikong na-impress sa trabaho ng bulilit na direktor, pero bawal daw itong sabihin sa ngayon.

Basta ang sure, if ever na may eleksiyon sa susunod na panahon, bonggang directorial jobs daw ang gagawin ni Direk Joyce para sa mga ito.

Heart todo suporta sa SOGIE

Wala namang kumontra sa halos nagkakaisang opinyon ng mga nasa mundo ng entertainment at fashion na wala ngang kakabog sa pagiging best dressed ni Heart Evangelista-Escudero during the SONA.

Talagang ang napaka-simple at eleganteng pananamit ni Heart ang pinag-usapan more than her senator husband kaya’t napansin tuloy ang ‘pin’ na meron palang adbokasiya para sa pagpasa bilang batas sa SOGIE o Sexual Orientation, Gender Identity or Expression (SOGIE) Equali­ty Act.

Actually, para silang magkapatid ng magandang asawa ni papa Sen. Sonny Angara na si Tootsy Angara hindi lang sa pagiging best dressed, kundi sa sinusuportahan din nitong bill ng asawa tungkol naman sa “Comprehensive Anti-Discrimination Act” or Senate Bill No. 948.

Pagpapatunay lamang nga ‘yun na hindi lang sila mga trophy wives ng mga kilala nilang senator-husbands, dahil very relevant at significant ang mga advocacy nila.