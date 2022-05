Direk Joel ginamit sa panloloko

Nakakaloka, Dondon (my dear editor). Aba, habang nagde-deadline ako kahapon, biglang nag-DM (direct message) sa akin si Direk Joel Lamangan sa Facebook Messenger.

Sabi ng pamosong direktor, “Hi Jun. Busy ka ba?”

Akala ko naman may project siyang ilalapit sa akin para sa isa sa mga alaga ni Annabelle Rama, pero nagduda ako sa next message niya na, “Can I ask you favor?” na sinagot ko ng “What po?” na may halong pagdududa.

Tumpak nga ang duda ko na na-hack ang Facebook account ni Direk Joel dahil sa next message na natanggap ko.

“Meron kasi akong babayaran today.

“Kaso na limit online banking ko.”

Hello! Obvious na hacker ang ka-chat ko at hindi si Direk Joel, huh!

Sa totoo lang, isa yata si Direk Joel sa talaga namang maraming pera sa showbiz dahil ang dami niyang trabaho kahit nga COVID-19 pandemic.

Saka kilala rin naman si Direk Joel na hindi waldas na tao at hindi siya ‘yung tipong mag-a-ask ng favor dahil na-max na niya ang daily limit ng kanyang online banking, ‘noh?!

Si Direk Joel ang tipo na hindi mag-a-ask ng ganoong favor at pupunta na lang ‘yan sa bank niya mismo para makapagbayad ng kung anumang kailangan niyang bayaran.

So, Dondon, hindi ako tanga para magpaloko, kaya naman agad kong pinost ang screen shot ng DM na ‘yon.

So true enough, pati ang beauty expert na si Bhoy Navarette ay nagsabing pati siya ay nakatanggap ng DM kay Direk Joel at same message at duda nga niya ay na-hack ang Facebook account ng pamosong direktor.

So, ‘esep-esep’ din sabi nga ni Amy Perez, para huwag maloko. Tandaan, kung walang magpapaloko, walang maloloko!

‘Yun lang!

Ruffa na-jetlag kakahintay kay Lorin

Naaliw ako kay Ruffa Gutierrez nang makatsikahan ko siya noong Sunday afternoon.

Dahil puyat-puyatan siya at hinintay niyang makauwi ng bahay ang panganay niyang anak na si Lorin na dumating ng 4:30am that day from Los Angeles, California, feeling daw niya ay may jetlag din siya.

So, maaga nga sila nagpunta sa family dinner sa bahay nina Richard Gutierrez at Sarah Lahbati dahil that night ay nag-massage bonding silang mag-ina.

Sobrang napagod daw siya sa paghihintay kay Lorin na after New Year pa nila nakasama ng bunso niyang si Venice dahil bumalik nga ito sa Amerika at tinapos ang freshman year sa Pepperdine University sa Malibu, California.

Ang alam ko, Lorin’s staying hanggang sa birthday ni Ruffa sa June 24.