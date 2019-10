Direk Cathy target sa Sharon-Gabby movie

Kahapon ay katsikahan ko si Manay Lolit Solis habang nagpapa-pedicure sa salon ni Bambbi Fuentes.

Unang topic ng tsikahan namin ay ang mga presscon kahapon.

Hindi raw um-attend si Manay Lolit sa presscon na ipinatawag ng GMA Artists Center in support of “Babae at Baril” movie of Janine Gutierrez dahil naguguluhan siya kung saan ang tamang gate papasok sa Quezon City Memorial Center kung saan located ang restaurant na venue no’n.

Hmph! As if naman wala siyang driver at siya ang namumrublema kung saang gate papasok ang sasakyan niya, ‘noh?!

“I-Instagram ko na lang si Janine at ang movie niya,” sey ni Manay Lolit.

Hindi rin siya um-appear sa presscon ni Aga Muhlach ng “Nuuk” movie ng Viva Films dahil nalalayuan naman siya.

“Ang layo-layo, ‘noh?! Ayoko nga, mauubos ang oras ko!” sey pa ni Manay Lolit.

Ang bongga, isnabera.

Napunta naman ang tsikahan namin kina Sharon Cuneta at Regine Velasquez-Alcasid.

Excited si Manay Lolit para sa “Iconic” concert ng Megastar at Asia’s Songbird. Marami raw kasing mga malalapit sa kanya ang gustong manood ng nasabing concert on October 18 and 19 sa Araneta Coliseum.

“Kung hindi nga lang ako mapupuyat, watch din ako. Bongga nga dahil sold out na sila,” sabi ng talent manager cum showbiz columnist.

Sabi pa ni Tita Lolit, “Ano ‘yon, sa Novotel na sila matutulog? ‘Di ba ‘yon ang official residence nila, so, ilang araw silang mag-i-stay roon? At least, hindi na sila mata-traffic at hindi na stressful para sa kanila at mas bongga ang concert na maibibigay nila para sa mga manonood!”

Napunta naman sa pamba-bash kay Regine dahil sa komento nito sa isang vlog ang tsika ni Manay Lolit.

“Nag-sorry na naman si Regine, saka, wala namang personalan ‘yon. Usapan naman nilang mag-nanay (Regine at Nate) ‘yon, so, bakit kailangan tayong makialam?

“Sana huwag na palakihin. Nag-sorry, so, bakit kailangan pang maging issue.

“May issue kung nagmatigas si Regine, pero nag-sorry na siya kaagad, dapat tanggap na nila ‘yon!” sabi pa ni Manay Lolit.

Ang balik-tambalan naman nina Sharon at Gabby Concepcion naman ang binalingan ni Manay Lolit.

Agree si Manay Lolit na it’s about time na ituloy na ang balik-tambalan ng dating mag-asawa.

“Oo naman, dapat ituloy na ‘yan. Gusto ng mga tao. Siguradong magiging big hit. Pero siyempre, kailangan maganda ang istorya. Maganda rin kung si Cathy Garcia-Molina ang kunin nilang direktor.

“‘Yung in na in. ‘Yung uso ngayon, kaya dapat si Direk Cathy ang mag-handle.

“Sina Gabby at Sharon na rin ang dapat mag-produce para matuloy na ‘yan at walang maging problema. Siguro dapat maging co-producer ang Star Cinema para mamahala sa production.

“Manonood ako mismo kapag natuloy ‘yan, pero first screening para hindi ako gabihin sa daan, ‘noh?!

“Hahaha!” pagtatapos ni Manay Lolit.

Bongga!

Friendship masisira: Aktor ‘di pinautang ni showbiz personality

Naaliw ako sa usapan ng isang showbiz personality at isang aktor.

Nangungutang si aktor sa showbiz personality.

“Sige na, next payday pa kasi ako may suweldo, eh. Pautangin mo na ako, babayaran naman kita, ayokong masira ang friendship natin, kaya trust me naman,” sabi ni aktor sa showbiz personality.

Eh, very witty si showbiz personality, kaya ang sagot niya kay aktor ay, “Ayoko talagang masira ang friendship natin, kaya ayaw kitang pautangin!”

Hahaha!

‘Kaloka!