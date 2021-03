Kinasal na si Kapamilya star Dionne Monsanto sa dyowang afam na si Ryan Stalder nitong March 8. Nakaposte sa Instagram ng aktres ang mga larawan na kuha sa Bern, Switzerland kung saan ginawa ang wedding ceremony.

“08 March 2021, Bern, Switzerland. Our story is 14 years in the making-from friends to bf-gf to married. Soulmates are real, and i’m so grateful to have found mine. #TheStalders,” sabi ni Dionne. (Rey Pumaloy)