Dionisio, Somoso hari’t reyna ng Medicard Sprint Triathlon

MGA bagito at seasoned triathletes ang nangiba­baw sa pinakaunang birit ng idinaos na MediCard Sprint Triathlon sa Fontana Leisure Park sa Clark, Pampanga na piniglas ng teenager na si Adrian Thomas Dionisio (male category aged 15-17) sa pag-ako ng unahan sa tuling 1:07:46 at Julie Somoso (female category aged 50 and above) ang namayani sa kanyang age group sa bilis na 1:59:28.

Tampok sa triathlon ang 600-m swim, 20-km bike, at 5-km run course, kung saan ang atleta ay lumangoy ng ilang laps sa Olympic-sized pool at diretso sa one-loop bike course palibot sa Clark grounds, sa isang single-loop run sa naturang resort. Tampok din dito ang relay category para sa pamilya, kaibigan o teammates.

“This is one of the best ways to encourage everyone – from little kids to adults, even the more senior ones – to exercise and move,” ani MediCard president Nicky Montoya.

Nakarating naman si Ian Banzon ng Sante Barley (F, 30-34 sa finish line sa oras na 1:19:53 habang si Gianmarco Anton Sibayan (M, 25-29) ay natiyempuhan sa bilis na 1:11:38, kasunod si Pierce Tan (M, 18-24) sa kanyang 1:11:49 clocking, tinapos ni Ma. Lourdes Cabero (F, 35-39) ang course para angkinin bilang ikalawang pinakamabilis na babae sa tu­ling 1:29:51, kung saan si Alfie Yu (F, 40-44) ang tumersera.

Ang mga top 10 male finisher sa mas may edad na kategoryang group champions ay si Levy Ang (45-49), 1:15:31, at Rune Stroem (55-59), 1:16:39.